ورد الآن
الرئيسية » عاجل » عاجل.. .وزارة الداخلية البحرينية: انفجار أدى لحريق بأحد أنابيب النفط قرب قرية بوري 

عاجل.. .وزارة الداخلية البحرينية: انفجار أدى لحريق بأحد أنابيب النفط قرب قرية بوري 

on November 10, 2017

عاجل.. .وزارة الداخلية البحرينية: انفجار أدى لحريق بأحد أنابيب النفط قرب قرية بوري دون أي إصابات

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com