‏المشنوق تابع قضية خطف ⁧‫سعودي‬⁩ on November 10, 2017



أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن خطف السعودي علي البشراوي من مواليد 1985، من منزله في جوار أدما، ليل أمس، بعد أن تم استدراجه من قبل مجهولين إلى خارج المنزل، ولم يعد حتى الساعة.

وصباحاً، أبلغت زوجته السورية الجنسية فصيلة غزير عن فقدانه، وظهراً تلقت اتصالاً من مجهولين يطلبون فدية.

ويتولى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيقات.

‏والمشنوق تابع قضية خطف المواطن ⁧‫السعودي وقال‬⁩: لن نسمح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء فسلامة وأمن مواطني السعودية وجميع الرعايا العرب والأجانب أولوية لسلطات لبنان مؤسساته والعبث بالأمن والاستقرار خطّ أحمر ممنوع تجاوزه والأجهزة مستنفرة للحؤول دون استغلال الظرف السياسي.

وقلت إذاعة “جرس سكوب” اللبنانية على حسابها في موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، إن مواطناً سعودياً يُدعى “عبدالشمراوي”، خُطف مع سيارته BMW – X6، فجر اليوم، من مكان سكنه في العقيبة، كسروان، وقد أجرى الخاطفون اتصالاً هاتفياً يطلبون فدية مليون دولار، وقالت “جرس سكوب” إن: “عبدالشمراوي متزوج من امرأة سورية”.

كذلك تداول مغردون على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، معلومات عن خطف المواطن السعودي في لبنان بالقرب من منزله في بلدة كسروان، وأن خاطفيه يتصلون بعائلته، ويطلبون مليون دولار فدية وفقا لموقع تواصل.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، صرح مساء أمس، “أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.”

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