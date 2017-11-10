اختطاف مواطن سعودي في لبنان.. وأنباء عن ربط قضيته بتواجد سعد الحريري في الرياض on November 10, 2017

أعلن في لبنان الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن اختطاف مواطن سعودي. وقال موقع سبق إن سفارة المملكة في لبنان تجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية اللبنانية للإفراج عن مواطن سعودي، اختطفه عناصر من ميليشيا “حزب الله”.

وأضاف الموقع وفقاً لمصادر لم يذكرها أن الخاطفين ربطوا الإفراج عن المواطن السعودي المختطَف بأزمة استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية؛ وذلك في محاولة لتسييس قضية المختطَف.

التعليقات