ورد الآن
الرئيسية » عاجل » عاجل.. الأمم المتحدة: إذا لم تسمح قوات التحالف بوصول مساعدات لليمن فسنشهد أكبر مجاعة منذ عقود

عاجل.. الأمم المتحدة: إذا لم تسمح قوات التحالف بوصول مساعدات لليمن فسنشهد أكبر مجاعة منذ عقود

on November 9, 2017

عاجل.. الأمم المتحدة: إذا لم تسمح قوات التحالف بوصول مساعدات لليمن فسنشهد أكبر مجاعة منذ عقود

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com