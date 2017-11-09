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الفرزلي: 18 عضو من اصل 19 ممّن فجرّوا برجي التجارة العالميين كانوا سعوديين on November 9, 2017

الفرزلي 18 عضو من اصل 19 ممّن فجرّوا برجي التجارة العالميين كانوا سعوديين ! نحن اصحاب كرامة وإياكم أن تعتدوا على كرامتنا

عندما يتم الاعتداء على السعودية نقف الى جانب السعودية !

نرفض الكلام بان رئيس جمهوريتنا يرعى الارهاب ! وهذا كلام مرفوض

المطلوب بناء الدولة في لبنان وأدوات الدولة لم تكن موجودة والاتفاق مع الحريري وعون كان لاعادة بناء الدولة المطمئنة لحزب الله كي يتخلى عن سلاحه بعد انسحاب اسرائيل من لبنان

واجبكم في السعودية الضغط على المجتمع الدولي من أجل تحرير لبنان من العدو الاسرائيلي قبل المطالبة بسحب سلاح حزب الله التعليقات Share this on WhatsApp

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