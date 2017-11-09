الفرزلي 18 عضو من اصل 19 ممّن فجرّوا برجي التجارة العالميين كانوا سعوديين !
- نحن اصحاب كرامة وإياكم أن تعتدوا على كرامتنا
- عندما يتم الاعتداء على السعودية نقف الى جانب السعودية !
- نرفض الكلام بان رئيس جمهوريتنا يرعى الارهاب ! وهذا كلام مرفوض
- المطلوب بناء الدولة في لبنان وأدوات الدولة لم تكن موجودة والاتفاق مع الحريري وعون كان لاعادة بناء الدولة المطمئنة لحزب الله كي يتخلى عن سلاحه بعد انسحاب اسرائيل من لبنان
- واجبكم في السعودية الضغط على المجتمع الدولي من أجل تحرير لبنان من العدو الاسرائيلي قبل المطالبة بسحب سلاح حزب الله
التعليقات
Share this on WhatsApp