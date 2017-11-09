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الفرزلي: 18 عضو من اصل 19 ممّن فجرّوا برجي التجارة العالميين كانوا سعوديين

on November 9, 2017

الفرزلي 18 عضو من اصل 19 ممّن فجرّوا برجي التجارة العالميين كانوا سعوديين !

  • نحن اصحاب كرامة وإياكم أن تعتدوا على كرامتنا
  • عندما يتم الاعتداء على السعودية نقف الى جانب السعودية !
  • نرفض الكلام بان رئيس جمهوريتنا يرعى الارهاب ! وهذا كلام مرفوض
  • المطلوب بناء الدولة في لبنان وأدوات الدولة لم تكن موجودة والاتفاق مع الحريري وعون كان لاعادة بناء الدولة المطمئنة لحزب الله كي يتخلى عن سلاحه بعد انسحاب اسرائيل من لبنان
  • واجبكم في السعودية الضغط على المجتمع الدولي من أجل تحرير لبنان من العدو الاسرائيلي قبل المطالبة بسحب سلاح حزب الله

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