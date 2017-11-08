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جعجع: ولي العهد السعودي يتمتع بحكمة وهو غير متسرع كما يشاع on November 8, 2017

جعجع: ولي العهد السعودي يتمتع بحكمة وهو غير متسرع كما يشاع. وقال جعجع: حكم السعودي الحالي مختلف حتما عمّا قبله، فولي العهد صاحب تصوّر ودينامية، هو ليس متهوّرا إطلاقا عكس ما يظنّ الناس وصاحب حكمة رغم صغر سنه وصاحب قرار حاسم وواضح بغض النظر عن صوابية قراراته التعليقات Share this on WhatsApp

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