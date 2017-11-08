فاجعة في جبيل.. فالنتينا 18 عاماً تنتحر في محلة مار جرجس on November 8, 2017

عثر على الشابة (ف.ف) 18 سنة جثة هامدة داخل منزل والديها في محلة مار جرجس جبيل مصابة بطلقات نارية في رأسها.

استفاقت مدينة جبيل صباح اليوم على فاجعة هزّت المدينة، إذ تمّ العثور على شابة في العقد الثاني من عمرها جثّة في منزل ذويها الكائن في المدينة.

وقد عملت عناصر من الدفاع المدني على نقل الجثّة إلى مستشفى “سيّدة المعونات الجامعي” في جبيل، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي المعلومات الأوّلية التي حصل عليها “لبنان 24” من مصادر أمنية، فإنّ الشابة تدعى “فالنتينا. ف” (18 عاماً)، وقد رجّحت المصادر أن تكون الشابة قد أقدمت على الانتحار عبر إطلاق النّار على بطنها لتفارق الحياة على الفور، فيما لم تعرف بعد الأسباب التي أدّت إلى إقدامها على الانتحار.

وقد حضرت القوى الامنية والادلة الجنائية وباشرت التحقيقات.

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