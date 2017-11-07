الرئيسية » عاجل » ‏تكتل “التغيير والاصلاح”: ندعم مواقف مفتي الجمهورية ونؤكد إجراء ⁧‫الانتخابات النيابية‬⁩ في موعده

‏تكتل “التغيير والاصلاح”: ندعم مواقف مفتي الجمهورية ونؤكد إجراء ⁧‫الانتخابات النيابية‬⁩ في موعده on November 7, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net