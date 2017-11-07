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‏الخارجية الاميركية: علاقتنا بالحكومة اللبنانية وثيقة ولن تتغير وندعم سيادة لبنان واستقراره on November 7, 2017

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