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عاجل.. مصادر لرويترز: البنوك السعودية تجمد أكثر من 1200 حساب مصرفي في إطار تحقيق والرقم في ازدياد

on November 7, 2017

عاجل.. مصادر لرويترز: البنوك السعودية تجمد أكثر من 1200 حساب مصرفي في إطار تحقيق والرقم في ازدياد

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