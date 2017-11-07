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عاجل.. الأمين العام لأوبك: لا أحد من المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات يعترض على فكرة تمديد الاتفاق بعد مارس 2018

on November 7, 2017

عاجل.. الأمين العام لأوبك: لا أحد من المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات يعترض على فكرة تمديد الاتفاق بعد مارس 2018

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