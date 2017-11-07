الرئيسية » اقتصاد, عاجل » عاجل.. الأمين العام لأوبك: لا أحد من المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات يعترض على فكرة تمديد الاتفاق بعد مارس 2018

عاجل.. الأمين العام لأوبك: لا أحد من المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات يعترض على فكرة تمديد الاتفاق بعد مارس 2018 on November 7, 2017

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