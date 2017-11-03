عودة “واتساب” “whatsapp ” بعد توقف عن العمل on November 3, 2017

عادت خدمة تطبيق واتساب whatsapp الى العمل بعد توقف عن العمل توقف بشكل مفاجئ قبل قليل تطبيق التراسل الاجتماعي واتساب في مناطق مختلفة حول العالم، بحسب تغريدات ومنشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. واستغرب مستخدموا التطبيق من التوقف المفاجئ لبرنامج الواتساب، حيث غرد مجموعة كبيرة من الرواد عبر موقع تويتر ومن دول مختلفة يؤكدون توقف التطبيق عن العمل. بل أكد البعض في تغريداته ان الواتساب متوقف في جميع دول العالم.

ولم تتضح الاسباب الرئيسية في توقف الواتساب، الا ان البعض يتوقع ان يكون خلل فني أو تحديثات تقوم بها الشركة الام للتطبيق، كما يتوقعون عودته قريباً، وكشف اسباب توقفه من المسؤولين عنه.

واتساب (بالإنجليزية: WhatsApp) هو تطبيق تراسل فوري، محتكر، ومتعدد المنصات للهواتف الذكية. ويمكن بالإضافة إلى الرسائل الأساسية للمستخدمين، إرسال الصور، الرسائل الصوتية، الفيديو والوسائط.

تأسس ال WhatsApp في عام 2009 من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم (الرئيس التنفيذي أيضاً)، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو!، ويقع مقرها في سانتا كلارا، كاليفورنيا.

يتنافس WhatsApp مع عدد من خدمات الرسائل الآسيوية (مثل LINE، KakaoTalk، وWeChat)، تم إرسال عشرة مليارات رسالة يوميه على ال WhatsApp في آب 2012، كما زادت مليارين في نيسان 2012 ومليار في أكتوبر الماضي .وفي ال 13 من يونيو 2013، أعلنت WhatsApp على تويتر ، أنها قد وصلت سجلاتهم اليومية الجديدة إلى 27 مليار رسالة. وقد قامت شركة الفيس بوك بشراء الواتس آب في 19 فبراير من العام 2014 بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي. والواتس آب متاح لكل من: آي فون، بلاك بيري،أندرويد ، سمبييان، ويندوز فون 7 فقط (وعلى آي باد بصورة غير رسمية). ويتزامن مع جهات الاتصال في الهاتف، لذلك لا يحتاج المستخدم لإضافة الأسماء في سجل منفصل.

التعليقات