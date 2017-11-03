عاجل: عطل في تطبيق “واتساب” في عدد من دول العالم on November 3, 2017

عاجل: عطل فني في تطبيق المحادثات الشهير “واتساب” في عدد من دول العالم.

فوجئ مستخدمو تطبيق واتساب اليوم، الجمعة، بتوقف التطبيق عن العمل، وعدم التمكن من إرسال أو استقبال الرسائل على الإطلاق، سواء النصية أو الصور والفيديوهات.

ودون المغردون على موقع تويتر من مختلف أنحاء العالم بجميع اللغات تغريدات تعليقا على تعطل التطبيق، دون أي رد فعل رسمي من قبل الشركة القائمة عليه.

وأكد عدد من رواد موقع تويتر أن التطبيق معطل منذ قرابة النصف الساعة على هواتفهم، وأطلق بعض المستخدمين هاشتاج whatsappdown# للتعبير عن غضبهم من تعطل التطبيق وتعليقهم على العطل، فيما قرر آخرون السخرية من الأمر.

ولم تعلن الشركة أسباب التوقف، مع العلم أن الهاشتاج انتشر بشكل كبير جدا بين المستخدمين في دقائق معدودة.

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