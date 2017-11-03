عاجل: ٩ قتلى بتفجير انتحاري في سيارة مفخخة في الجولان on November 3, 2017

عاجل: تسعة قتلى بتفجير انتحاري في سيارة مفخخة في هضبة الجولان السورية أ ف ب .

أسفر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا للجيش السوري في مداخل بلدة حضر بريف القنيطرة عن مقتل 9 عسكريين وإصابة عدد آخر.

ونقل مراسل “RT”، عن مصادر عسكرية أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اقتحمت حاجزا للجيش السوري وتفجرت على مداخل بلدة حضر، كما أشارت المصادر ذاتها أن البلدة الآن محاصرة من قبل “جبهة النصرة”, وأفاد مراسلنا أن مجموعات مسلحة من “بيت جن” بريف القنيطرة، التي كانت شهدت في الفترة الماضية مصالحة، تحركت لمؤازرة مسلحي “جبهة النصرة”, أن التفجير الانتحاري خلف 6 قتلى وأكثر من 20 مصابا.

وكانت وسائل إعلام سورية قد تحدثت في وقت سابق، أن التفجير الانتحاري وقع قرب مرتفعات الجولان، وخلف 6 قتلى وأكثر من 20 مصابا، مشيرة إلى أن المسلحين يستهدفون بين الفينة والأخرى مواقع للجيش السوري، في محاولة للسيطرة على جبل الشيخ، الذي يعد منطقة استراتيجية.

ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش السوري، اليوم الجمعة، تحرير كامل مدينة دير الزور من قبضة مسلحي “داعش”.

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