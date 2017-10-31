إنجازات العهد في السنة الأولى و«ما له» on October 31, 2017

1- انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية في 31 اكتوبر وضع حدا لمرحلة وحالة الفراغ الرئاسي الذي امتد لسنتين ونصف السنة تقريبا.. وأعاد انتظام عمل الدولة والمؤسسات والمناسبات. عاد العرض العسكري في عيد الاستقلال، واحتفال تقليد السيوف للضباط المتخرجين. جرى ملء الشواغر في الإدارات وصدرت تعيينات وتشكيلات ومناقلات شاملة في القطاعات العسكرية والأمنية والديبلوماسية والقضائية كانت خاضعة لمعادلة التمديد أو التجميد بسبب انقسامات وتجاذبات سياسية.









2- تم إقرار قانون جديد للانتخابات يعد بمنزلة الإنجاز الأبرز، ليس في السنة الأولى وإنما في كل العهد. فلأول مرة بعد الطائف يكون قانون الانتخابات «صناعة لبنانية» 100%. ولأول مرة ينتقل لبنان من «العصر الأكثري» الى «العصر النسبي» وتلوح في الأفق إمكانية تغيير وبارقة إصلاح سياسي ويبقى أن التوصل الى قانون جديد هو إنجاز في حد ذاته بعد عدة محاولات وتجارب فاشلة جرت منذ العام 2005 وفرضت العودة الى قانون الـ 60.

3- إيجاد حلول لمشاكل مزمنة أبرزها سلسلة الرتب والرواتب التي لم يبت بها منذ 20عاما تقريبا، والموازنة العامة التي لم تقر منذ 12 عاما.

4- ربح المعركة ضد الإرهاب مع تحرير الجرود اللبنانية على الحدود مع سورية واستئصال تنظيمي «داعش» و«النصرة». لبنان كان الدولة العربية الأولى التي تنهي مشكلة «أمن الحدود»، والحدود اللبنانية السورية كانت الأولى من بين حدود سورية مع تركيا والعراق والأردن التي تعود الى وضع طبيعي. والجيش اللبناني أثبت أنه مؤهل لأن يكون شريكا وجزءا من تحالف دولي للجيوش ضد الإرهاب، وأنه قادر على النجاح في محاربة الإرهاب إن توافرت له الإمكانات والتغطية السياسية.

5- الرئيس عون أعاد الى رئاسة الجمهورية «الهيبة والمكانة». لم تعد متساوية بين رئاسات ثلاث، وإنما صارت متقدمة في الدور والحضور وفي السياسة كما في البروتوكول.. وأعطى في السنة الأولى وعبر الممارسة دليلا على أن رئاسة الجمهورية ما زالت فاعلة ومؤثرة.

وباختصار، فإن الرئيس عون نجح في سنة بإعطاء رئيس الجمهورية حقه وحجمه وبإضفاء دور المرجعية الوطنية والدستورية عليه كرأس للسلطات والمؤسسات والمؤتمن على الدستور والوحيد الذي يقسم عليه..

6- نجح الرئيس عون في «رد الاعتبار» الى الملف الاقتصادي الاجتماعي وتقديمه في ترتيب الأولويات ليصبح على رأسها بعدما كان في أسفلها.

والأمر لا يقتصر فقط على إقرار موازنة وسلسلة رتب ورواتب، وإنما يتعلق بمنحى عام وتوجه لدى العهد بإيلاء المسألة الاقتصادية، وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها الاهتمام.

7- حصل في السنة الأولى من عهد عون أن تحرك ملف النازحين السوريين بعد «سبات» استمر خمس سنوات.

وبغض النظر عن تأثير لبنان في هذا الملف منفردا وعن نتائج تحركه، يبقى أن هذا الملف يجري طرحه والتصدي له لأول مرة بجدية وشمولية بكل أبعاده وأعبائه الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ويكون للبنان فيه زمام المبادرة الى تحديد ما يريده والى ممارسة شيء من الضغط المعنوي على المجتمع الدولي.

8- في السنة الأولى من العهد، حصل تصحيح في التوازن الوطني (السياسي الطائفي) على مستوى الدولة والحكم أخذ شكله الأوضح في حكومة متوازنة مع تمثيل مسيحي «نوعي» (وزارات سيادية وأساسية) و«كمي» (13 وزارة أي أكثر من الثلث المعطل)، في موازاة بوادر «نهضة سياسية» مسيحية.

ففي الترجمة العملية لمعادلة «الرئيس القوي»، حصل تغيير في المشهد والمعادلة مع بروز «اللاعب المسيحي» وجلوسه على طاولة القرار التي كانت ثنائية (سنية شيعية)، وأصبحت مثلثة الأضلاع بعدما كان يغلب على المسيحيين مظهر «التبعية» لهذا الفريق أو ذاك، مع «ثنائية» (عون جعجع) متنافسة ومتصادمة تحت سقف الاصطفاف بين 8 و14 آذار اللذين قادهما حزب الله والمستقبل.

9- هذا التصحيح في التوازن العام، صاحبه تغيير في المشهد السياسي وفي قواعد اللعبة السياسية داخل الحكم وخارجه.. ذلك أن وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا كان بمنزلة إعلان عن نهاية حقبة الصراع السياسي على أساس فريقي 8 و14 آذار، وعن ولادة لاعب جديد ومحوري.

فالمعادلة الفعلية باتت «عون الحريري حزب الله»، وفي هذه المعادلة حزب الله هو «الأقوى على الأرض»، ولكن عون هو الأقوى في الحكم مع علاقة «تحالف» ثابتة مع الحزب وعلاقة «تعاون وتبادل» مثمرة ومستقرة مع الحريري، ومع دور «عامل التوازن» على مستوى قمة السلطة، ومع تحول بعبدا الى منطقة سياسية عازلة بين حارة حريك وبيت الوسط.

حزب الله مرتاح ومطمئن الى هذا الوضع الذي يديره «ثنائي منسجم»: رئيس جمهورية «حليف» ورئيس حكومة «صديق». ولكن الرئيس عون هو المستفيد الأول من هكذا وضع يشكل فيه حاجة للإثنين: حاجة استراتيجية لحزب الله لأنه يعطيه الغطاء الشرعي اللبناني والغطاء السياسي المسيحي، وحاجة واقعية للحريري الذي اقتنع بالتجربة والممارسة أن علاقته مع رئيس الجمهورية هي الأجدى والأهم، ومن دون تفاهم معه لا يمكن تحقيق أشياء كثيرة.

وهذا التغيير الذي تسببت به «رئاسة عون» كان على حساب أطراف ثلاثة: الرئيس نبيه بري الذي تراجع ولكنه مازال قويا بفعل قوة الاستمرار والخبرة ومادام هو في رئاسة المجلس ويحظى بدعم حزب الله ويمتلك «وزارة المال».. النائب وليد جنبلاط الذي فقد الدور الذي كان له في حقبة 8 و14 آذار كقوة مرجحة و«بيضة القبان» وانكفأ سياسيا الى الشوف والجبل مكتفيا بمعركة تحسين الشروط والحد من الخسائر.. ود.سمير جعجع الذي يدفع ثمن شهر العسل بين حليفه القديم سعد الحريري وحليفه الجديد ميشال عون، ولم يكن له ما أراده أو ما توقعه لجهة أن يكون شريكا في الحكم على قاعدة الثنائية المسيحية الجديدة التي أعلنها اتفاق معراب.. وهذا التغيير هو الذي يفسر كيف أن بري وجنبلاط يعملان جاهدين لاجتذاب الحريري وفك ارتباطه وتخفيف علاقته مع عون، وكيف يبحث جعجع عن تحالفات جديدة تعطيه أكثر مما يعطيها ويجدها ربما عند بري وجنبلاط وفرنجية، أو ربما عند ريفي والكتائب والمعارضة الجديدة.

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