عاجل: توقيف 3 لبنانيين وسوري بحوزتهم حشيشة الكيف في انفه
on October 30, 2017
افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في الكورة ان دورية دورية من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت من توقيف اللبنانيين م. ط .و ج. ط. ا .والسوري م .م. ع. في انفه لحيازتهم كمية من حشيشة الكيف. وتولت فصيلة درك شكا التحقيق.
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