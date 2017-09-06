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» اهالي العسكريين تسلموا رسمياً من قائد الجيش نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت انّ الجثامين تعود الى ابنائهم
اهالي العسكريين تسلموا رسمياً من قائد الجيش نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت انّ الجثامين تعود الى ابنائهم
on September 6, 2017
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اهالي العسكريين تسلموا رسمياً من قائد الجيش نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت انّ الجثامين تعود الى ابنائهم
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