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‏اهالي العسكريين تسلموا رسمياً من قائد الجيش نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت انّ الجثامين تعود الى ابنائهم

on September 6, 2017

‏اهالي العسكريين تسلموا رسمياً من قائد الجيش نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت انّ الجثامين تعود الى ابنائهم

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