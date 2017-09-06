الرئيسية » عاجل » ‏اهالي العسكريين تسلموا رسمياً من قائد الجيش نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت انّ الجثامين تعود الى ابنائهم

‏اهالي العسكريين تسلموا رسمياً من قائد الجيش نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت انّ الجثامين تعود الى ابنائهم on September 6, 2017

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