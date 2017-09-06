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لمطارنة الموارنة عن الأقساط المدرسية: ندعو جميع أفراد الأسر التربوية الى التعامل بدقة وموضوعية مع هذا الأمر

on September 6, 2017

لمطارنة الموارنة عن الأقساط المدرسية: ندعو جميع أفراد الأسر التربوية الى التعامل بدقة وموضوعية مع هذا الأمر

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