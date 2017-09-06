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عاجل من سوريا.. وزارة الدفاع الروسية: مهمة الشرطة العسكرية منع الاشتباكات بين الجيش الحر والفصائل الكردية on September 6, 2017

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