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» عاجل من سوريا.. وزارة الدفاع الروسية: مهمة الشرطة العسكرية منع الاشتباكات بين الجيش الحر والفصائل الكردية
عاجل من سوريا.. وزارة الدفاع الروسية: مهمة الشرطة العسكرية منع الاشتباكات بين الجيش الحر والفصائل الكردية
on September 6, 2017
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عاجل من سوريا.. وزارة الدفاع الروسية: مهمة الشرطة العسكرية منع الاشتباكات بين الجيش الحر والفصائل الكردية
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