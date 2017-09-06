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» عاجل: انفجار ضخم بعد تحطم طائرة في مطار “كارنارفون” في وايلز في بريطانيا
عاجل: انفجار ضخم بعد تحطم طائرة في مطار “كارنارفون” في وايلز في بريطانيا
on September 6, 2017
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دايلي ميل: انفجار ضخم بعد تحطم طائرة في مطار “كارنارفون” في وايلز في بريطانيا
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