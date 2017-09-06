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عاجل.. الشرطة الفرنسية تعثر على متفجرات داخل شقة وتوقف شخصين في إحدى ضواحي باريس on September 6, 2017

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