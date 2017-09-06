الرئيسية
» عاجل
» تركيا : الشرطة تقتل شخصاً كان ينوي تنفيذ هجوم على مركز للشرطة
تركيا : الشرطة تقتل شخصاً كان ينوي تنفيذ هجوم على مركز للشرطة
on September 6, 2017
Share this on WhatsApp
تركيا : الشرطة تقتل شخصاً كان ينوي تنفيذ هجوم على مركز للشرطة وقاعدة للمخابرات في مرسين جنوب البلاد
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net