الرئيسية » عاجل » تركيا : الشرطة تقتل شخصاً كان ينوي تنفيذ هجوم على مركز للشرطة

تركيا : الشرطة تقتل شخصاً كان ينوي تنفيذ هجوم على مركز للشرطة on September 6, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net