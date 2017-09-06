ورد الآن
الرئيسية » عاجل » ابو غيدا قرر اسقاط دعوى الحق العام عن الضباط والعسكريين في حادثة حاجز الكويخات

ابو غيدا قرر اسقاط دعوى الحق العام عن الضباط والعسكريين في حادثة حاجز الكويخات

on September 6, 2017

ابو غيدا قرر اسقاط دعوى الحق العام عن الضباط والعسكريين في حادثة حاجز الكويخات

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com