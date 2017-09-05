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» عاجل: ترامب يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء اسلحة اميركية “فائقة التطور”
عاجل: ترامب يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء اسلحة اميركية “فائقة التطور”
on September 5, 2017
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عاجل: ترامب يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء اسلحة اميركية “فائقة التطور”.
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