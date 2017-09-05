الرئيسية » عاجل » عاجل.. بوتين: كوريا الشمالية لا يجب أن تعيش في ظل الخوف من تدميرها ويجب الحوار معها

عاجل.. بوتين: كوريا الشمالية لا يجب أن تعيش في ظل الخوف من تدميرها ويجب الحوار معها on September 5, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net