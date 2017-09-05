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عاجل.. بوتين: كوريا الشمالية لا يجب أن تعيش في ظل الخوف من تدميرها ويجب الحوار معها

on September 5, 2017

عاجل.. بوتين: كوريا الشمالية لا يجب أن تعيش في ظل الخوف من تدميرها ويجب الحوار معها

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