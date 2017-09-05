الطقس في لبنان قليل الغيوم مع انخفاص بالحرارة on September 5, 2017

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: تنحسر الكتل الحارة تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم.

-الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الأرز من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.



التعليقات

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80%-حال البحر: معتدل رارة سطح الماء: 29 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 06:14 ساعة غروب الشمس: 18:59