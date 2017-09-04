وفاة رضيعة في مخيم اليرموك بسبب عدم توفر “حواضن الأطفال” on September 4, 2017

توفيت أمس الأحد الطفلة الرضيعة “لانا علاء طه” في مخيم اليرموك بعد ولادتها بساعات قليلة وذلك بسبب عدم توفر حاضنة للأطفال وطبيب مختص داخل المخيم.

وذكر ناشطون في “تجمع ربيع ثورة” أن ذوي الطفلة حاولوا إخراجها إلى العاصمة دمشق بوساطة من أحد أعضاء لجنة المصالحة في المنطقة، ولكن عدم توفر وسيلة للنقل أدى إلى وفاة الطفلة قبل إخراجها إلى مشافي العاصمة.

والجدير بالذكر أن عدد كبير من الأطفال قضوا بسبب الجوع وجراء نقص المواد الطبية والدوائية والجراحية في المناطق التي فرض عليها نظام الأسد حصارا خانقا منذ بدء الثورة السورية، ولا سيما في مدينة الزبداني وبلدتي مضايا وبقين وأيضا الغوطة الشرقية.

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