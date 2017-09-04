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» عاجل.. نائب وزير الخارجية الروسي: ليس من حق أي دولة اتخاذ إجراء أحادي في الأزمة الكورية
عاجل.. نائب وزير الخارجية الروسي: ليس من حق أي دولة اتخاذ إجراء أحادي في الأزمة الكورية
on September 4, 2017
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عاجل: نائب وزير الخارجية الروسي: ليس من حق أي دولة اتخاذ إجراء أحادي في الأزمة الكورية
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