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عاجل.. نائب وزير الخارجية الروسي: ليس من حق أي دولة اتخاذ إجراء أحادي في الأزمة الكورية

on September 4, 2017

عاجل: نائب وزير الخارجية الروسي: ليس من حق أي دولة اتخاذ إجراء أحادي في الأزمة الكورية

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