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عاجل: الولايات المتحدة ستنشر مزيدا من أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية

on September 4, 2017

عاجل: الولايات المتحدة ستنشر مزيدا من أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية

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