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» عاجل: الولايات المتحدة ستنشر مزيدا من أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية
عاجل: الولايات المتحدة ستنشر مزيدا من أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية
on September 4, 2017
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عاجل: الولايات المتحدة ستنشر مزيدا من أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية
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