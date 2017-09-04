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عاجل: القوات السورية وحلفاؤها أصبحوا على بعد 3 كيلومترات من دير الزور

on September 4, 2017

عاجل.. التلفزيون السوري: القوات السورية وحلفاؤها أصبحوا على بعد 3 كيلومترات من دير الزور

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