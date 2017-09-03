الرئيسية
» عاجل
» عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: لدى واشنطن العديد من الخيارات العسكرية بشأن كوريا الشمالية
عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: لدى واشنطن العديد من الخيارات العسكرية بشأن كوريا الشمالية
on September 3, 2017
Share this on WhatsApp
عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: لدى واشنطن العديد من الخيارات العسكرية بشأن كوريا الشمالية
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net