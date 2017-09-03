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» عاجل: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الاثنين لمناقشة التجربة الكورية الشمالية
عاجل: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الاثنين لمناقشة التجربة الكورية الشمالية
on September 3, 2017
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عاجل من نيويورك: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة صباح الاثنين لمناقشة التجربة الكورية الشمالية الأخيرة
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