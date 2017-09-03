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عاجل: الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى أقوى رد على تجربة بيونغ يانغ النووية

on September 3, 2017

عاجل: الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى أقوى رد ممكن على تجربة بيونغ يانغ النووية التي اعلن عنها اليوم

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