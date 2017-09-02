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» حزب لله: التحالف يمنع وصول مساعدات لقافلة داعش العالقة في صحراء سوريا
حزب لله: التحالف يمنع وصول مساعدات لقافلة داعش العالقة في صحراء سوريا
on September 2, 2017
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حزب لله: التحالف بقيادة أمريكا يمنع وصول مساعدات لقافلة داعش العالقة في صحراء سوريا
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