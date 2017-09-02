الرئيسية » عاجل » حزب لله: التحالف يمنع وصول مساعدات لقافلة داعش العالقة في صحراء سوريا

حزب لله: التحالف يمنع وصول مساعدات لقافلة داعش العالقة في صحراء سوريا on September 2, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net