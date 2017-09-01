الرئيسية » عاجل » عاجل: المحكمة العليا في كينيا تلغي الانتخابات الرئاسية التي اجريت من شهرين

عاجل: المحكمة العليا في كينيا تلغي الانتخابات الرئاسية التي اجريت من شهرين on September 1, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net