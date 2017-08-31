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‏طفلين بحاجة  لدم +A و +AB التبرع في مستشفى الشمالي – زغرتا‏ 229 946 -71‏

on August 31, 2017

‏طفلين بعمر الشهر بحاجة ماسة لدم فئة +A و +AB التبرع في مستشفى الشمالي – زغرتا‏الاتصال على الرقم 229 946 -71

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