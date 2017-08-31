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» عاجل: رشق القطار “الإسرائيلي” بالحجارة اأثناء مروره شمال البلدة القديمة بالقدس
عاجل: رشق القطار “الإسرائيلي” بالحجارة اأثناء مروره شمال البلدة القديمة بالقدس
on August 31, 2017
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عاجل: رشق القطار “الإسرائيلي” بالحجارة اأثناء مروره من بلدة شعفاط شمال البلدة القديمة بالقدس
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