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عاجل: رشق القطار “الإسرائيلي” بالحجارة اأثناء مروره شمال البلدة القديمة بالقدس

on August 31, 2017

عاجل: رشق القطار “الإسرائيلي” بالحجارة اأثناء مروره من بلدة شعفاط شمال البلدة القديمة بالقدس

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