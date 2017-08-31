انفجار في إقليم إزمير غربي تركيا on August 31, 2017

اسطنبول (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام تركية بأن انفجارا وقع في إقليم إزمير غربي البلاد اليوم الخميس لدى مرور حافلة تابعة لأحد السجون. وأضافت التقارير أن عددا من قوات الأمن وسيارات الإسعاف هُرعت إلى المنطقة. وأوضحت أن الانفجار وقع في صندوق نفايات لدى مرور الحافلة.



التعليقات

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.