الرئيسية » عاجل » ‏المدير العام للأنروا في لبنان: على اللاجئين الفلسطينيين في ⁧‫لبنان‬⁩ تجاهل أي رسالة تربط الأونروا بمسائل الهجرة

‏المدير العام للأنروا في لبنان: على اللاجئين الفلسطينيين في ⁧‫لبنان‬⁩ تجاهل أي رسالة تربط الأونروا بمسائل الهجرة on August 30, 2017

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