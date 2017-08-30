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‏”أم تي في”: يتم التحضير لتشييع رسمي لجثامين العسكريين الشهداء الثمانية في وزارة الدفاع في اليرزة فور صدور نتائج فحوص الـDNA

on August 30, 2017

‏”أم تي في”: يتم التحضير لتشييع رسمي لجثامين العسكريين الشهداء الثمانية في وزارة الدفاع في اليرزة فور صدور نتائج فحوص الـDNA

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