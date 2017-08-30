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عاجل.. مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تمديد مهمة عمل قوات اليونيفيل في الجنوب

on August 30, 2017

عاجل.. مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تمديد مهمة عمل قوات اليونيفيل في الجنوب

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