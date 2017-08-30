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عاجل.. التحالف: دمرنا جسرا لعرقلة وصول قافلة داعش من لبنان إلى سوريا

on August 30, 2017

عاجل.. التحالف: أحدثنا فجوة في الطريق ودمرنا جسرا لعرقلة وصول قافلة #داعش متوجهة من لبنان إلى سوريا

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