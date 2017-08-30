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عاجل: التحالف الدولي يؤكد استهداف داعش خلال انسحابهم من لبنان إلى سوريا

on August 30, 2017

عاجل: التحالف الدولي يؤكد استهداف مسلحي داعش خلال انسحابهم من لبنان إلى سوريا.

أعلن التحالف الدولى، بقيادة السعودية، فى بيان عاجل له، استهدافه لإرهابيى داعش خلال انسحابهم من لبنان إلى سوريا. وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد أعلن اليوم الأربعاء، الانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابى فى معركة “فجر الجرود”. 

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