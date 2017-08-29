لقاء في الضنية تضامنا مع دار الفتوى للمطالبة بالتعطيل الجمعة وتوصيات دعت لتصحيح الخطأ on August 29, 2017

نظمت هيئات المجتمع المدني في الضنية لقاء تضامنيا مع دار الفتوى في قاعة مسجد الصديق في بلدة سير، دعما لموقف مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان “بالمطالبة بحق المسلمين الشرعي والقانوني بالتعطيل عن العمل يوم الجمعة”، ورفضا “للقانون الجديد وما يلحقه من ظلم في حق المسلمين”، بمشاركة فعاليات سياسية وعلمائية وبلدية واختيارية وحزبية.

فتفت

تحدث في اللقاء النائب أحمد فتفت الذي أكد “وقوف كتلة المستقبل النيابية إلى جانب دار الفتوى، ونحن كممثلين عن هذه المنطقة سننقل التوصيات الصادرة عن لقائنا هذا إلى المجلس النيابي”، معلنا أنه تشاور مع الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة “لمناقشة هذا الأمر في كتلة المستقبل لإيجاد القرار الصائب لمعالجته”.

هرموش

ودعا مسؤول المكتب السياسي ل”الجماعة الإسلامية” النائب السابق أسعد هرموش “للحفاظ على حقوق المسلمين في لبنان وعدم التفريط بها، لاننا نشعر بأننا مستهدفون اليوم كطائفة بحضورنا، وبوظائفنا وبخدماتنا، وجاءت هذه القضية لتزيد طعنة جديدة تضاف الى الطعنات التي وجهت وتوجه إلى صدور هذا الجسم الاسلامي الوطني الكبير، فنحن الأكثرية في هذا البلد وننادي بالعيش المشترك والوحدة الوطنية، ونرفض الطائفية البغيضة التي تفوح رائحتها في أروقة السياسة، وسببها شعور فئة من المواطنين بالغبن والاستضعاف، في الوقت الذي تظهر فئة من اللبنانيين فائض قوة مستمدة من السلاح والهيمنة على القرار المحلي”، مطالبا “بإلغاء هذا المشروع الذي أقره المجلس النيابي، وبمساواة اللبنانيين واعطائهم حقوقهم الدينية والمدنية”.

عبد العزيز

اما النائب قاسم عبد العزيز فأكد على “وحدة كلمة أبناء الضنية وفعالياتها والوقوف إلى جانب صاحب السماحة ودار الفتوى في لبنان”.

وتخلل اللقاء مداخلات لعدد من فعاليات الضنية العلمائية والسياسية والبلدية والاختيارية.

توصيات

وفي ختام اللقاء ألقى الشيخ مصطفى قره رئيس بلدية بطرماز التوصيات الصادرة عن المجتمعين وهي:

1 – يؤكد المجتمعون تمسكهم بالحق الشرعي والوطني بالتعطيل يوم الجمعة كيوم مقدس ورفض المس بالشعور الإسلامي تجاه هذه القضية الشرعية.

2 – الوقوف خلف الموقف الكبير لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى والمفتشين والقضاء والعلماء والهيئات والحركات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات.

3 – دعوة النواب للتوقيع على اقتراح قانون معجل مكرر لتصحيح الخطأ الحاصل في تحديد دوام العمل الوارد في قانون سلسلة الرتب والرواتب.

4 – مناشدة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية التقدم بطعن امام المجلس الدستوري بكونه المؤتمن على حقوق ومصالح المسلمين في لبنان.

5 – دعوة كل البلديات والمؤسسات في منطقة الضنية لرفض هذا القانون والتمسك بعطلة يوم الجمعة كحق شرعي ووطني مقدس.

6 – نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة الى المبادرة لوضع حد لهذه الحالة المقلقة والتي تمس الوحدة الوطنية والعيش المشترك وتشعر قسما كبيرا من المواطنين بالغبن والإحباط والاستهداف وتكتب الانقسام والتفرقة بين اللبنانيين وتزيد أزمة جديدة إلى الأزمات التي يعاني منها الوطن.

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