الرئيسية » عاجل » عاجل: رئيس الوزراء العراقي يرفض اتفاق حزب الله لنقل عناصر داعش من لبنان الى سوريا

عاجل: رئيس الوزراء العراقي يرفض اتفاق حزب الله لنقل عناصر داعش من لبنان الى سوريا on August 29, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net