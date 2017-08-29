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عاجل: رئيس الوزراء العراقي يرفض اتفاق حزب الله لنقل عناصر داعش من لبنان الى سوريا

on August 29, 2017

عاجل: رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يرفض اتفاق حزب الله لنقل عناصر داعش من لبنان الى سوريا وبقول ان الامر غير مقبول

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