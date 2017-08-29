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عاجل..الجيش الكوري الجنوبي: الصاروخ طار 2700 كيلومتر على ارتفاع 550 كيلومترا

on August 29, 2017

عاجل…الجيش الكوري الجنوبي: الصاروخ طار 2700 كيلومتر على ارتفاع 550 كيلومترا

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