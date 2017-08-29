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» عاجل: البنتاغون يؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق أجواء اليابان
عاجل: البنتاغون يؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق أجواء اليابان
on August 29, 2017
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عاجل: البنتاغون يؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق أجواء اليابان، ولم يشكل تهديدا على أميركا الشمالية
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