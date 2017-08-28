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 عدد النساء والأطفال الذين سيغادرون لبنان 800 والمسلحين بين 200 و250

on August 28, 2017

‏mtv: عدد النساء والأطفال الذين سيغادرون لبنان زهاء 800 فيما عدد المسلحين يتراوح بين 200 و250

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