عاجل.. إسرائيل تهدد بضرب قصر “الأسد” on August 28, 2017

حذّر مسؤول إسرائيلى بارز من قصف قصر الرئيس السورى بشار الأسد، فى دمشق إذا واصلت إيران تمديد نفوذها فى سوريا.

ووفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست” اليوم، حذّرت إسرائيل أيضاً روسيا من عواقب كارثية فى حالة السماح لإيران بمواصلة تواجدها فى سوريا، وتشييد مصانع إنتاج السلاح.

وصرّح المسؤول الإسرائيلى لصحيفة عربية، بأنّ تل أبيب وموسكو لم يتوصلاّ لاتفاق تفاهم مشترك حول نقطة الخلاف بسوريا خلال لقاء ينيامين نتنياهو وفلاديمير بوتين الأسبوع الماضى.

وفى تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، اليوم قال إن إيران تشيد مواقع لإنتاج صواريخ موجهة في سوريا ولبنان.

واتهم نتنياهو، إيران بالسعي لبدء حرب مع بلاده، ونشر قواتها، لهذا الهدف، في المناطق التي يتركها “داعش” في سوريا.

وأكد نتنياهو، أن إيران تقوم بتحويل سوريا إلى “حصن عسكري في إطار هدفها المعلن محو إسرائيل.

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