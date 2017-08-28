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اهالي العسكريين المخطوفين من امام المستشفى: لا نزال نعتبر العسكريين مخطوفين وننتظر انتهاء الفحوصات اللازمة لتحديد هوية الجثث التي عثر عليها

on August 28, 2017

اهالي العسكريين المخطوفين من امام المستشفى العسكري: لا نزال نعتبر العسكريين مخطوفين وننتظر انتهاء الفحوصات اللازمة لتحديد هوية الجثث التي عثر عليها

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